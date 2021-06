GP Azerbaijão de F1: Pole para Charles Leclerc e Ferrari | AutoSport

Charles Leclerc assegurou a pole-position para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1, na sequência duma dramática sessão de qualificação com nada menos que cinco acidentes a levarem a quatro interrupções, a última delas, decisiva.

Uma bandeira vermelha resultante de dois acidentes quase consecutivos de

Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda AT02) e Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21), confirmou a pole position de Charles Leclerc (Ferrari SF21), a segunda consecutiva, depois de ter feito o mesmo no Mónaco. É a nona na carreira do monegasco.

Depois de tantas indefinições, Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) conseguiu uma volta que o coloca no segundo lugar da grelha, na frente de Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B). Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda AT02) foi quarto na frente de Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21), com Lando Norris (McLaren-Mercedes MCL35M), Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RB16B), Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda AT02), Fernando Alonso (Alpine-Renault A521) e Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) afecharem o top 10.

Aos acidentes na Curva 15 de Lance Stroll e Antonio Giovinazzi na Q1, seguiram-se uma Q2 truncada por Daniel Ricciardo, que também bateu, na Curva 3, e depois a sessão terminou quando Yuki Tsunoda e Carlos Sainz saíram no mesmo sítio, quase de seguida.

Acidentes separados de Tsunoda e Sainz causaram a bandeira vermelha

Yuki Tsunoda bateu na sua última tentativa e logo a seguir, Carlos Sainz, no mesmo local, possivelmente distraído pelo Alpha Tauri que o precedeu, saindo para a zona de escapatória.



Pierre Gasly iguala a sua e melhor posição de sempre numa grelha de partida, depois de colocar o seu AlphaTauri na quarta posição, após uma grande volta-única que fez na Q3.

Lando Norris, que aguarda investigação por não ter entrado nas boxes rapidamente aquando o acidente de Stroll no Q1 (primeira de quatro bandeiras vermelhas na sessão), é sexto na grelha à frente de Sergio Perez.



Q2: Sessão encurtada elimina Ricciardo e Vettel

Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen e George Russel foram os pilotos eliminados numa fase da qualificação encurtada por bandeiras vermelhas causadas por um acidente de Daniel Ricciardo.

Nova fila com todos os pilotos a quererem marcar um tempo o mais rápido possível para não arriscarem como aconteceu na Q1. Algumas saídas das boxes sem a segurança suficiente, que podem levar a penalizações mais tarde.

Sergio Perez foi o primeiro piloto a conseguir o melhor tempo na sessão, na primeira tentativa (1:41.630s). Lewis Hamilton não conseguiu marcar um tempo que o colocasse nos melhores tempos marcados, ficando a 11s do melhor tempo de Perez. Na tentativa seguinte, Hamilton passou para segundo, apenas 0.004s mais que o mexicano.

Max Verstappen a meio da sessão, conseguiu o tempo mais rápido até então com 1:41.600s. Na fuga pela eliminação estavam Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen e George Russell.

Daniel Ricciardo foi o terceiro piloto a causar as bandeiras vermelhas esta tarde, sem conseguir marcar um tempo que o colocasse em segurança para passar à Q3.





Q1: Lewis Hamilton mais rápido, duas interrupções

Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Antonio Giovinazzi e Lance Stroll foram os pilotos que ficaram de fora do resto da qualificação. Os últimos dois pilotos não marcaram qualquer tempo, por terem batido. Lando Norris está sob investigação por não ter cumprido os procedimentos sob bandeiras vermelhas e saberá o resultado depois da sessão terminar.

Lewis Hamilton foi o mais rápido da Q1, com Max Verstappen e Sergio Perez atrás de si.

Muitos pilotos formaram fila para entrar o mais rápido possível em pista, com receio da sessão poder ser encurtada por um incidente. A pressão em conseguir um tempo decente nas primeiras voltas era muita.

Os dois carros da Mercedes escolheram uma estratégia completamente diferente de todos os outros, montando pneus médios.

Lance Stroll bateu nas proteções do traçado de Baku obrigando à primeira paragem da sessão de qualificação. Charles Leclerc era o único piloto que tinha marcado tempo na sessão.

Com a paragem das bandeiras vermelhas, a Williams teve mais tempo para recuperar o carro de George Russell e o piloto conseguia entrar para o monolugar para marcar tempo na sessão.

Antonio Giovinazzi foi o segundo piloto a bater, nesta sessão, na curva 15 e a obrigar a nova paragem da qualificação. Nesta altura, os McLaren, Mercedes e Alpha Tauri ainda não tinham marcado tempo para poderem seguir em frente.

Lewis Hamilton foi o mais rápido da Q1, com Max Verstappen e Sergio Perez atrás de si.