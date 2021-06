GP Azerbaijão de F1, Daniel Riccardo: “havia tempo para ir buscar, tentei na travagem…” | AutoSport

Não é a primeira vez nem há-de ser a última que este circuito da cidade de Baku ‘cobra’ fortemente os exageros dos pilotos, mas este fim de semana está a acontecer bem mais do que o habitual.

Vários pilotos, incluindo Daniel Ricciardo, bateram forte. Na qualificação tudo começou com Lance Stroll, que bateu na Curva 15 na Q1, colocando-se fora da sessão e trazendo as bandeiras vermelhas, depois foi a vez de Antonio Giovinazzi, que fez exatamente a mesma coisa, pouco depois da pista ter ficado livre.

Na Q2, Daniel Ricciardo bateu na saída da Curva 3, fazendo com que tenha de sair do 13º lugar na corrida: “Não me sinto muito bem com o sucedido, mas acontece, é um circuito citadino. Eu sabia que havia algum tempo para ir buscar, e tentei obtê-lo na travagem. Penso que o ponto de travagem tinha alguma margem e eu tentei aproveitá-la, mas assim que virei comecei a trancar e aqui, não há espaço para fuga. Foi, obviamente, frustrante, mas ainda estou a tentar encontrar os limites. Tenho um pouco mais de trabalho para fazer amanhã, mas espero que o carro não esteja num muito mau e que os rapazes não tenham uma noite louca [a arranjar o carro]”.

Amanhã quero fazer uma boa corrida. Se tiveres um carro rápido que possas ultrapassar, podes fazer algumas coisas, portanto estou pronto para lutar amanhã” disse Ricciardo, que precisa urgentemente de bons resultados.