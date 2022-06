GP Azerbaijão, Charles Leclerc: “O nosso ritmo de corrida tem melhorado” | AutoSport

Charles Leclerc estava claramente feliz com a pole conquistada, de forma algo inesperada, dada a vantagem que a Red Bull parecia ter do seu lado. Leclerc considera que a Ferrari melhorou no ritmo de corrida e na gestão de pneus, que será fundamental amanhã:

“Todas as poles são boas, mas esta sabe um pouco melhor porque não esperava que acontecesse. Achei que a Red Bull estava mais forte, especialmente na Q1 e Q2, não achei que éramos mais rápidos, mas na última volta tudo correu bem e consegui fazer uma boa volta. Estou entusiasmado para amanhã, a gestão dos pneus é muito importante aqui. Em Barcelona e Mónaco acho que conseguimos fazê-lo bem, sem bem que no Mónaco foi mais difícil de atestar isso, mas no geral o nosso ritmo de corrida tem melhorado desde que trouxemos as atualizações. “