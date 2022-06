GP Azerbaijão: Alguns dados estatísticos | AutoSport

Para terminar a análise do GP do Azerbaijão, escolhemos alguns dados estatísticos que merecem destaque:

25ª Vitória de Max Verstappen

Com mais um triunfo, Verstappen chegou às 25 vitórias, igualando Jim Clark e Niki Lauda. Verstappen é agora o 11º piloto com mais vitórias na F1.

66º pódio pela Red Bull para Max Verstappen

O neerlandês ultrapassou Sebastian Vettel e tornou-se no piloto com mais pódios pela Red Bull, com 66. Vettel é ainda o piloto com mais vitórias pela Red Bull (38), mas Verstappen não está muito longe de ultrapassar a marca do germânico.

20º pódio para Sergio Pérez

Foi a 20ª vez que Pérez subiu ao pódio, igualando neste capítulo John Watson e Giuseppe Farina.

20ª dobradinha da Red Bull

Pela 20ª vez, a Red Bull colocou dois pilotos nas duas primeiras posições finais de um GP, consolidando o seu quinto lugar, nas equipas que mais dobradinhas fizeram. O primeiro lugar pertence à Ferrari (85), seguida da Mercedes (58) e McLaren (48), com a Williams em quarto (33).

4ª pole consecutiva para Charles Leclerc

A 15ª pole do monegasco foi a quarta consecutiva esta época, o que comprova a velocidade do #16. A sorte não tem sorrido a Leclerc que nas últimas quatro corridas apenas pontuou duas vezes, não vencendo qualquer prova.

Oitava primeira linha da grelha para Leclerc

Leclerc igualou Michael Schumacher, sendo o segundo piloto Ferrari a conseguir ficar na primeira linha da grelha de partida por oito vezes consecutivas.

9100 dias desde que a Ferrari teve um duplo abandono

Não é comum ver a Ferrari a não terminar a corrida. É preciso recuar até 1997 para vermos a Scuderia a falhar com dois carros (GP da Grâ Bretanha). Foram assim 9100 entre duas duplas desistências.