GP Áustria: Yuki Tsunoda espera corrida difícil, mas carro competitivo | AutoSport

O GP da Áustria é, praticamente, mais uma corrida em casa para a AlphaTauri, assim como o é para a Red Bull. O circuito pertence ao mesmo dono de ambas as equipas e por isso, as atividades fora de pista costumam ser muitas para as duas duplas de pilotos.

Já em pista, Yuki Tsunoda não tem a certeza de como será o próximo fim de semana. Por um lado, o piloto japonês espera uma corrida difícil, num circuito que pode não ser adequado ao AphaTauri AT03, mas espera ter um carro competitivo. “Pode ser um fim de semana difícil para nós porque não tenho certeza se as curvas em alta velocidade serão adequadas ao nosso carro”, disse Tsunoda. “O nosso desempenho variou em diferentes pistas, por isso nunca sabemos o que realmente esperar.”

Segundo o piloto, Spielberg “não é uma pista difícil para encontrar a melhor afinação para o carro e a equipa prepara uma configuração média em termos de ‘downforce’ para as secções de alta velocidade. Vendo como nos comportamos no ano passado, espero que possamos ser bastante competitivos.”

Sobre o piloto japonês, que voltou a ter dificuldades em Silverstone, Helmut Marko revelou à ServusTV que a Red Bull pretende contratar um psicólogo para Yuki Tsunoda.