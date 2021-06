GP Áustria: Guanyu Zhou terá direito a estreia nos TL1 | AutoSport

A equipa Alpine F1 confirmou que Guanyu Zhou participará na sua primeira sessão de treinos de Fórmula 1 do Grande Prémio da Áustria no próximo fim de semana.

Zhou, atualmente piloto de testes da equipa e membro da Academia Alpine desde 2019, fará a sua estreia na F1 aos comandos do A521 de Fernando Alonso durante os 60 minutos da sessão de treinos.

O piloto de 22 anos lidera atualmente a Fórmula 2, após três rondas com duas vitórias no Bahrein e Mónaco e tem mais dois pódios. Zhou tornar-se-á o primeiro piloto chinês em oito anos a participar num fim-de-semana de F1. Foi também o primeiro piloto chinês a pilotar um carro de Fórmula 1 nas ruas de uma cidade do centro da China quando levou o Renault E20 para as ruas de Xangai, em 2019.