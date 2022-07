GP Áustria F1, volta 58: Ferrari de Carlos Sainz em chamas | AutoSport

O que parecia uma corrida para a Ferrari dominar, acaba com desilusão. O motor de Carlos Sainz cedeu já perto do fim, quando atacava Max Verstappen. O carro incendiou-se, tal como as esperanças de Sainz de conquistar um bom resultado.

No último terço de corrida a Ferrari parecia estar a gerir a corrida, enquanto Max Verstappen forçava o andamento. Mais atrás, as lutas sucediam-se e os destaques iam para Fernando Alonso em quinto, seguido de Esteban Ocon e George Russell que tinha recuperado da penalização pelo incidente com Sergio Pérez. Os Haas também estavam fortes e a sua candidatura ao top 10 era forte.

Na volta 50, Charles Leclerc parou pela segunda vez para colocar um conjunto de pneus duros, regressando ao terceiro lugar. A missão de Leclerc era agora volta a passar Verstappen. Carlos Sainz, parou na volta seguinte, garantindo novamente a liderança a Verstappen, que teria de aguentar o ataque final dos carros da Scuderia.

Nicholas Latifi desistiu da corrida na volta 51, sendo a segunda desistência do dia, na mesma volta em que Hamilton entrou nas boxes para colocar um conjunto de médios para as últimas voltas ao ataque.

Entretanto, Leclerc voltou a passar Verstappen com facilidade, uma prova da superioridade da Ferrari nesta pista. Na volta 57 , Sainz chegava-se a Verstappen e a ultrapassagem pelo segundo lugar parecia inevitável mas o motor de Sainz cedeu e o espanhol foi obrigado a desistir da prova. O carro incendiou-se e o VIrutal Safey Car foi acionado.

Leclerc e Verstappen foram as boxes para calçar os médios, os mesmos que Hamilton já tinha. Leclerc tem vantagem no ritmo mas esta falha coloca pressão na Ferrari.