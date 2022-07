GP Áustria F1, volta 40: Ferrari confortável na frente | AutoSport

Para já, a Ferrari parece ter a corrida no bolso e a Red Bull contenta-se com o terceiro lugar. O ritmo da Scuderia é muito forte e os Bull´s não tem argumentos para os italianos. Um Safety Car pode mudar o cenário.

Com Max Verstappen a ter concluído a sua paragem relativamente cedo na corrida, a dúvida era entender quando a Ferrari iria parar e a Scuderia parecia estar focada em fazer apenas uma paragem.

As lutas no meio do pelotão eram intensas, com Kevin Magnussen, Lando Norris, Mick Schumacher e Fernando Alonso a darem espetáculo. Na volta 26 Sergio Pérez abandonou a corrida com demasiados danos no seu monolugar, na mesma altura que Charles Leclerc entrou para as boxes para colocar os pneus duros, ficando atrás de Verstappen (que parecia estar numa estratégia de duas paragens). Carlos Sainz entrou na volta seguinte e a Ferrari jogava tudo na estratégia de uma paragem para os dois carros.

Na volta 30, Lance Stroll foi o último a parar e nesta fase a ordem era Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Mick Schumacher, Lando Norris, George Russell e Daniel Ricciardo.

Na volta 33 Leclerc estava novamente perto de Verstappen e o neerlandês não dificultou a vida ao monegasco que voltou à liderança da corrida. Pierre Gasly foi o primeiro piloto a ser penalizado com cinco segundos, o que aconteceu também a Norris pouco depois, por exceder em demasia os limites de pista. Schumacher continuava a mostrar excelente andamento e subiu ao sexto lugar.

Na volta 37, Verstappen entrou para uma segunda paragem para voltar a colocar os pneus duros. A Ferrari parecia com ritmo suficiente para aguentar Verstappen e a Red Bull teria de se manter atenta à ameaça de Hamilton, por perto em quarto lugar.

Na volta 40 Sebastian Vettel teve uma saída de pista e caiu para os últimos lugares do pelotão, depois de um contacto com Pierre Gasly.