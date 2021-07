GP Áustria F1: Vettel penalizado, Bottas e Sainz não | AutoSport

Sebastian Vettel foi penalizado com a perda de 3 posições na grelha da corrida de amanhã e 1 ponto na sua licença. Já Valtteri Bottas e Carlos Sainz não serão penalizados, mesmo que as suas ações tenham ido contra as indicações dadas pela direção de prova.

O alemão foi considerado culpado pelos comissários presentes no Red Bull Ring, por ter impedido Fernando Alonso de concluir a sua volta rápida.

Valtteri Bottas não foi penalizado, porque foi tido em conta o facto de não ser o único piloto que desacelerou entre as curvas 9 e 10, por isso os comissários chegaram ao consenso, que não seria justa a penalização apenas a um piloto, quando vários contribuíram para essa situação.

A mesma decisão foi tomada em relação à ação de Carlos Sainz, em tudo idêntica à de Bottas.