GP Áustria F1: Vettel convocado pelos comissários pelo seu comportamento no briefing | AutoSport

Sebastian Vettel foi convocado pelos comissários da FIA pelo seu comportamento durante o briefing de pilotos, segundo o documento publicado por aquele órgão federativo. A situação tensa entre alguns pilotos e a direção de corrida pode estar no cerne desta questão, mas ainda não se sabe exatamente o que aconteceu.

No documento nº38 da FIA, publicado hoje, pode ler-se que a razão para o piloto da Aston Martin ter sido convocado se deve a “alegada violação do Artigo 12.2.1 f) do Código Desportivo Internacional e do Artigo 20.1 do Regulamento Desportivo da Fórmula 1”. O artigo do Código Desportivo Internacional especifica que podem ser considerados violações ao regulamento “quaisquer atos, palavras ou escritos que tenham causado danos morais ou prejuízos à FIA, aos seus órgãos, aos seus membros ou aos seus responsáveis executivos, e mais genericamente sobre o interesse do desporto automóvel e sobre os valores defendidos pela FIA”.