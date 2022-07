GP Áustria F1, Valtteri Bottas: Williams, Alpine e McLaren “foram mais rápidos” | AutoSport

São já duas corridas sem pontuar para a Alfa Romeo. Depois de ambos os pilotos terem conquistado pontos no Canadá, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu não somaram qualquer ponto em Silverstone e agora no Red Bull Ring.

O piloto finlandês considera que algumas das equipas adversárias apresentaram muitas melhorias no seu desempenho, apelando a que a sua equipa continue a progredir.

“Algumas equipas fizeram claramente progressos, como por exemplo a Williams”, afirmou Bottas. “Este fim de semana estiveram melhores do que têm estado e a Alpine e a McLaren foram um pouco mais rápidos do que nós. Mas não foi esse o caso em Silverstone. Portanto, precisamos de continuar a progredir”.

Bottas explicou que a estratégia da equipa foi a correta e que em determinada altura funcionou, mas a falta de andamento limitou o resultado final. “Percebi rapidamente que estava preso atrás do comboio da DRS no início. Foi por isso que parámos, tentámos encontrar um pouco de ar limpo e apostamos numa estratégia de [pneus] duros-duros. Penso que foi a coisa certa a fazer, mas não tinha ritmo suficiente e Fernando [Alonso] conseguiu roubar-me esse ponto na última volta com pneus ‘frescos’ e isso foi irritante”, concluiu o piloto finlandês que terminou no 11º lugar.