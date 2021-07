GP Áustria F1: Valtteri Bottas na frente a meio do treino | AutoSport

Metade do segundo treino livre do GP da Áustria já passou e Valtteri Bottas assomou a frente da tabela de tempos, batendo o tempo de Max Verstappen, que era na altura o mais rápido. O tempo foi conseguido com pneus macios montados no Mercedes.

Valtteri Bottas já tinha passado pelo topo da tabela, mas com duas voltas consecutivas – primeiro Verstappen e depois Sergio Perez – dos Red Bull, o finlandês passou para terceiro.

Pouco tempo depois, Sebastian Vettel, com pneus macios – ao contrário de Verstappen que tinha montado os pneus médios no seu carro – conseguiu um tempo igual ao do neerlandês.

Lance Stroll melhorou o tempo de Verstappen e Vettel, assumindo o segundo lugar à passagem pelos 30 minutos de sessão.