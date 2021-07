GP Áustria F1: Valtteri Bottas convocado pelos comissários | AutoSport

Valtteri Bottas pode sofrer novamente uma penalização este fim de semana. O piloto finlandês da Mercedes foi convocado pelo colégio de comissários, por um possível abrandamento desnecessário entre as curvas 9 e 10, as últimas do traçado de Red Bull Ring.

O diretor de corrida, Michael Masi, tinha publicado um aviso às equipas, que para evitar problemas de maior, durante o TL3 e a qualificação abrandar naquela zona, que coincide com a entrada para o pit lane, seria proibido, levando a possíveis penalizações.

Foi também naquela zona que Fernando Alonso perdeu a possibilidade de finalizar a sua volta rápida na Q2, quando encontrou Sebastian Vettel a preparar-se para uma volta rápida, sendo o alemão também convocado pelos comissários.

Bottas conseguiu o 5º melhor tempo na qualificação.