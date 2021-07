GP Áustria F1, Valtteri Bottas: “Conseguimos bons pontos hoje” | AutoSport

Na semana em que Lewis Hamilton assinou um novo contrato com a Mercedes, Valtteri Bottas conseguiu ficar à frente do seu colega de equipa.

Bottas fez uma corrida muito sólida e conseguiu um resultado importante para a equipa, olhando para as contas do campeonato. O finlandês considera que fez o que podia, dado o carro que tinha:

“Para mim, pessoalmente é um lugar melhor do que na semana passada. Acho que conseguimos bons pontos hoje, considerando a diferença de andamento para os Red Bull neste fim de semana. É bom estar no segundo lugar hoje e creio que maximizamos o nosso potencial.”

“Os pneus estavam a começar a ceder no fim, com a pressão do Lando, e estou espantado com o ritmo da McLaren este fim de semana, estiveram muito rápidos e o Lando conseguiu colocar pressão até ao fim. Temos trabalho para Silverstone daqui por duas semanas.”