GP Áustria F1, Valtteri Bottas: “Ainda preciso de trabalhar na afinação…”

Valtteri Bottas ficou atrás do seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton, em ambos os treinos livres. No final, Bottas estava satisfeito por regressar à competição, mas explicou que à arestas a limar.

Ao formula1.com, Bottas disse: “Gostei muito de voltar e desfrutei todas as voltas. Continuamos o nosso progresso, passo a passo, depois de uma longa paragem. Foi um dia decente, com alguns problemas no meu carro no final, mas bom.”

“Senti o carro diferente, mas não é algo muito exagerado. Ainda só o pilotamos numa pista. Para mim, ainda tenho de trabalhar a afinar o balanço do carro. Às vezes acerto nas curvas rápidas, às vezes nas lentas, mas nunca nas duas, durante uma volta”.