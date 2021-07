GP Áustria F1: uma ou duas paragens para troca de pneus? | AutoSport

A Pirelli deu a conhecer a sua previsão das possíveis estratégias para a corrida de logo do GP da Áustria. Segundo o fornecedor de pneumáticos, a estratégia de apenas uma paragem, que foi a mais comum na corrida passada no mesmo circuito, será mais lenta que duas paragens.

Isso deve-se ao facto de os compostos desta semana serem mais macios que os escolhidos para o GP da Estíria. Logo, quanto mais tempo forem usados, mais lentos os carros se tornam.

Em relação aos pneus ainda disponíveis para cada piloto, podemos concluir que entre os 3 primeiros, Sergio Perez é o único que dispõe de apenas 1 jogo novo de pneus de composto duro. O mexicano terá, em algum momento pneus usados montados no RB16, mas pode, no entanto, tentar a estratégia de apenas uma paragem, partindo com pneus médios e tentar que durem mais que 30 voltas, para depois usar o jogo novo de composto duro até ao fim da prova. Poucos pilotos têm a capacidade que Perez tem em proteger os seus pneus e fazê-los durar.

Mais para trás nos lugares da grelha, são muitos os jogos de pneus macios por usar. Normal numa situação em que os pilotos não chegaram à Q2 ou Q3 e não precisaram desse composto. Os dois pilotos Ferrari são dois nesse caso: ambos têm dois jogos novos de macios. Vão utilizá-los? Em princípio, não. Só se arriscarem e tentarem começar a corrida com esse composto para ultrapassar outros pilotos com compostos médios. No entanto, a médio prazo, pode trazer-lhes pouca vantagem, porque só têm um jogo novo de pneus duros. Teriam de parar novamente para colocar pneus usados de composto duro ou composto médio, também usado.

Como sempre, são precisas muitas cabeças para ponderar todos os pormenores e chegar a uma conclusão, que até pode nem ser a acertada.