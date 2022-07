GP Áustria F1: três homens do pódio todos multados em 10.000€ | AutoSport

Os três homens do pódio foram todos multados em 10.000€ ! Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton ‘apanharam’ com pena suspensa devido a uma infração das regras de Parque Fechado, onde pelos vistos os fisiologistas não podem interagir com os pilotos, porque têm de ser pesados. Só depois disso os fisiologistas podem ‘intervir’.

Ao que parece, o Delegado de Imprensa da FIA viu a ‘cena’ e reportou à Direção de Corrida, ou seja uma violação do procedimento que foi publicado antes da corrida ‘para a condução ordeira do evento'”.

Este procedimento visa maioritariamente impedir uma eventual entrega de artigos aos pilotos antes da sua pesagem, e adianta ainda que para lá das multas suspensas, as credenciais dos fisiologistas podem ser revogadas em caso de violação reiterada.

Não estranha, pois há muitas regras que muita gente não cumpre, quase sempre por desconhecimento, muitos vezes jornalistas, há regras para tudo e para todos, e sendo verdade que a grande maioria desconhece porque não leu as regras, pode haver casos de ‘truques’ para tirar daí vantagens. Daí as multas que para já são apenas uma espécie de aviso.