GP Áustria F1, Toto Wolff: “Red Bull e Ferrari não mostraram tudo”

No primeiro e no segundo treino livre do Grande Prémio da Áustria, a Mercedes conseguiu os dois primeiros lugares. No entanto, o chefe de equipa, Toto Wolff, não está totalmente seguro de que são a força maior.

À ORF, Wolff afirmou: “Todos no paddock estão “enferrujados”, menos os pilotos. Penso que podemos estar satisfeitos. Mas, nenhuma equipa está a mostrar as suas cartas”.

“Em termos de potência do motor, a Red Bull Racing e a Ferrari ainda não mostraram tudo”.