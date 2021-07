GP Áustria F1, Toto Wolff: “penso que o resultado parece pior do que realmente é” | AutoSport

Toto Wolff após a corrida do GP da Áustria, explicou que o resultado obtido pelos seus pilotos parece pior do que aquilo que foi, afirmando que poderiam não ter o ritmo para vencer, mas que viu alguns indicadores bons para futuras corridas.

“Antes de mais, penso que o resultado parece pior do que realmente é, porque ficámos atrás do McLaren. Penso que em termos de ritmo talvez não tenhamos tido o suficiente para vencer, mas houve claramente um passo em frente“, explicou Toto Wolff à Sky Sports.

Acerca do problema que Lewis Hamilton tinha no seu monolugar, foi apenas uma peça que caiu, mas que os dados recolhidos não mostram nada de muito diferente no carro do britânico. Wolff terminou a entrevista, tratando com ironia a próxima corrida em Silverstone.

“Os danos ocorreram no corretor da curva 10. Acho que não passou por cima com demasiada violência, mas uma peça caiu e analisamos os dados e não havia lá nada diferente do normal. Por isso, teremos de descobrir porque é que isso aconteceu. Globalmente, hoje foi uma limitação de danos. Vamos até Silverstone, rebentamos com todos e terminamos 1-2 com uma vantagem de trinta segundos para o resto do pelotão.”