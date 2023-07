GP Áustria F1, Toto Wolff ‘fulo’ com Lewis Hamilton: “Lewis, sabemos que o carro é mau, por favor, guia-o…” | AutoSport

Toto Wolff perdeu hoje durante o GP da Áustria a paciência com Lewis Hamilton, quando este sistematicamente se queixava via rádio ao seu engenheiro de corrida, Pete Bonnington. Hamilton foi o primeiro piloto a ser penalizado durante a corrida, depois de ter excedido os limites da pista três ocasiões nas primeiras 15 voltas, o inglês deixou claro que não concordava com as penalizações. Mais tarde, quando pressionava Bonnington a tentar saber se mais pilotos tinham sido penalizados, foi Toto Wolff que respondeu: “Lewis, o carro está mau. Nós sabemos. Por favor, guia-o”, disse Wolff audivelmente exasperado.