GP Áustria F1, TL2: Mercedes respondeu à Red Bull | AutoSport

A segunda sessão de treinos livres do GP da Áustria ficou marcada pela resposta da Mercedes ao desempenho mostrado por Max Verstappen no treino livre 1. Lewis Hamilton foi o mais rápido da sessão, com Valtteri Bottas sendo o segundo mais rápido. O neerlandês foi terceiro.

Os primeiros minutos da sessão ficaram marcados por muitos problemas com carros em voltas rápidas a encontrarem carros mais lentos, na entrada do pit lane, a meio da trajetória da curva 9. Algo que deve ser revisto pela direção de prova.

Depois dos 30 primeiros minutos, alguns pingos de chuva começaram a cair, na mesma altura em que Verstappen, com pneus macios, tentava passar para a frente de Bottas e não conseguiu, mas Lewis Hamilton, esse sim, conseguiu. 1:04.523s foi o tempo que o britânico precisou para completar uma volta ao traçado do Red Bull Ring.

Hamilton is top of the timing screens, but takes a trip through the gravel coming out of Turn 4#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/YNL5TSMMe4 — Formula 1 (@F1) July 2, 2021

Valtteri Bottas assomou a frente da tabela de tempos a meio da sessão, batendo o tempo de Max Verstappen, que era na altura o mais rápido. O tempo foi conseguido com pneus macios montados no Mercedes.

Valtteri Bottas já tinha passado pelo topo da tabela, mas com duas voltas consecutivas – primeiro Verstappen e depois Sergio Perez – dos Red Bull, o finlandês passou para terceiro.

Pouco tempo depois, Sebastian Vettel, com pneus macios – ao contrário de Verstappen que tinha montado os pneus médios no seu carro – conseguiu um tempo igual ao do neerlandês. Lance Stroll melhorou o tempo de Verstappen e Vettel, assumindo o segundo lugar à passagem pelos 30 minutos de sessão.

Os últimos minutos da sessão foram aproveitados pelos pilotos e equipas para simulação de corrida, aproveitando também para ganhar experiência para correrem na pista com alguns chuveiros, cenário que pode acontecer no Domingo.