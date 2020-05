GP Áustria F1: Televisão holandesa não vai estar presente

A Fórmula 1 parece estar mais próxima de começar a sua temporada de 2020 a 5 de julho, no Red Bull Ring, na Áustria. Devido às medidas restritivas de segurança, a televisão holandesa já tomou a decisão de não estar presente no Grande Prémio.

“A Ziggo não vai estar lá. A FOM contatou com a Ziggo e explicou que se quiséssemos estar lá, teríamos de estar uma semana em quarentena, na Inglaterra. Teríamos de ser testados duas vezes e ter o nosso próprio quarto. Depois, teríamos de ir com o nosso próprio avião, para ficar em quarentena na Áustria por 14 dias.” – disse o repórter Jack Plooij, no programa da Ziggo Sport.

No circuito, as estações de televisão teriam de operar separadamente umas das outras. Segundo Plooij, talvez este constrangimento todo teria resultado se houvesse a certeza de que, por exemplo, pudessem entrevistar os pilotos, mas, não há nada garantido.

“Depois veio a pergunta importante dos nossos chefes: ‘Temos a garantia de que podemos entrevistar os pilotos?’ Não obtivemos resposta a isto, porque as equipas não podem obrigar ninguém a vir”. – finalizou Plooij.