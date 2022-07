GP Áustria F1: Também George Russell bateu na Q3 | AutoSport

A sessão de qualificação tinha recomeçado depois do período de bandeiras vermelhas causado pelo acidente de Lewis Hamilton, quando George Russell perdeu o controlo da traseira do seu Mercedes W13 na última curva, batendo também nas proteções do traçado austríaco. Os dois Mercedes estão completamente fora da discussão pela pole position.

Alguns pilotos ainda não tinham sequer saído do pitlane aquando do acidente, com a sessão parada com 2.31s restantes.