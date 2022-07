GP Áustria F1, Sprint: Max Verstappen lidera à frente dos Ferrari | AutoSport

Max Verstappen lidera a corrida Sprint do GP da Áustria com mais de 2.7s de vantagem sobre a dupla da Ferrari, com Charles Leclerc na frente de Carlos Sainz. Sem muitas alterações na frente, as maiores lutas são disputadas mais atrás no pelotão.

Fernando Alonso não arrancou para a corrida Sprint da Áustria com problemas revelados no Alpine A522 na altura da saída para a volta de aquecimento.

Apenas Alexander Albon, Lance Stroll, Nicholas Latifi e Sebastian Vettel começaram a corrida Sprint com pneus macios, todos os outros arrancaram com médios.

Na saída para a volta de aquecimento, o Alpine A522 de Fernando Alonso não arrancou com algum problema no carro. Os membros da equipa levaram o carro para o pitlane e tiveram mais um pouco de tempo para tentar resolver a questão, já que o Alfa Romeo de Zhou Guanyu ficou parado na última curva do circuito no final da volta de aquecimento, resultando em procedimento de partida abortado e nova volta de aquecimento. O piloto chinês da Alfa Romeo arrancou do pitlane, enquanto a Alpine não conseguiu resolver o problema no carro de Alonso.

Bom arranque de Max Verstappen e de Carlos Sainz, que subiu ao segundo lugar. Na primeira curva, Pierre Gasly acabou na escapatória, depois de um toque de Lewis Hamilton, que por sua vez não conseguiu evitar o contacto, e perdeu várias posições, regressando à pista no 18º posto apenas com Zhou Guanyu atrás de si.

Ainda na primeira volta Charles Leclerc recuperou o segundo posto, atrás do líder Verstappen que começou a “cavar” terreno para os perseguidores.

Vettel, aproveitando os pneus macios recuperou seis lugares no sprint e passou a ocupar o 14º posto, em perseguição de Alexander Albon e da dupla da McLaren. O piloto da Williams foi penalizado com 5 segundo por ter colocado Lando Norris fora de pista algumas voltas antes.

Na volta 19, Sergio Pérez aproveitou a discussão entre os dois pilotos da Haas para ultrapassar Mick Schumacher na curva 3. Na volta seguinte o mexicano conseguiu ultrapassar Kevin Magnussen, assumindo o sexto posto da classificação.

Nessa mesma volta, Vettel sofreu um toque de Albon quando ambos discutiam o 13º lugar e ficou por momentos na gravilha. Regressou à pista no último lugar.

Os pilotos em posição de pontuar: