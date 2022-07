GP Áustria F1: sete pilotos ‘convocados’ e mais tarde ilibados… | AutoSport

Muita parra, pouca usa! A FIA convocou sete pilotos a marcar presença para prestar declarações junto dos Comissários Desportivos, devido a alegadas mensagens via rádio proibidas por regulamento, mas acabou por libertar de responsabilidades depois de concluir que nada tinham feito de errado.

Tudo se passou na volta de formação extra, depois do piloto da Alfa Romeo Zhou Guanyu não ter conseguido colocar o seu carro na grelha. Isso resultou numa volta de formação extra, e já depois da Sprint a FIA emitiu uma convocação para sete pilotos relacionada com as suas comunicações rádio com as equipas durante a volta adicional de formação: Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Lance Stroll e George Russell foram todos convocados em relação a uma alegada violação do Artigo 33.1 do regulamento desportivo após receberem um relatório do diretor da prova, Niels Wittich, mas afinal as mensagens que estavam sob investigação eram permitidas”, lê-se no boletim da FIA. A montanha pariu um rato…