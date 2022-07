GP Áustria F1, Sergio Perez: “tinha boas possibilidades de fazer uma boa corrida” | AutoSport

Desde Miami, em que foi quarto, que Sergio Perez (Red Bull RB18) ou ganha a corrida, é segundo, ou abandona. Desta feita calhou a ‘fava’ do abandono, o segundo da época em três corridas: “Foi uma pena, terminou tudo muito cedo, tinha boas possibilidades de fazer uma boa corrida, não tivemos sorte, do meu lado fiz tudo o que podia, deixei espaço ao George (Russell) que não conseguiu controlar o seu carro e bateu-me.

E isso não devia ter acontecido, foi uma pena, estava claramente na frente” começou por dizer Pérez que abandonou, porque não valia a pena manter-se em pista pois não tinha nada por que lutar: “Tínhamos muitos danos no carro, a corrida estava perdida, já tínhamos perdido uma volta, Não havia nada mais a fazer hoje…”