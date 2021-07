GP Áustria F1, Sergio Pérez: ” Temos um carro melhor para a corrida do que para a qualificação” | AutoSport

O terceiro lugar de Sergio Pérez na qualificação de hoje no GP da Áustria coloca a Red Bull numa posição privilegiada para amanhã. O mexicano tem pela frente o McLaren de Lando Norris e pode almejar a um pódio e até uma dobradinha para a sua equipa.

Checo admitiu que este resultado não foi fácil de conquistar e que se deveu ao muito trabalho feito ao longo do fim de semana, mostrando confiança na afinação conseguida para a corrida:

“Tem sido um fim de semana difícil até agora, temos andado à procura do melhor equilíbrio no carro, tentando explorar o carro em todas as áreas e tentando fazer o melhor a cada ida para a pista. Este resultado não foi fácil de conquistar e foi necessário trabalho intenso. No final conseguimos uma boa volta e uma boa posição para a corrida de amanhã. Acredito que temos um carro melhor para a corrida do que para a qualificação.”