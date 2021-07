GP Áustria F1: Sergio Perez lamenta incidente com Charles Leclerc | AutoSport

Sergio Peres viu-se hoje envolvido em 3 incidentes que transformaram a sua corrida do GP da Áustria. Possivelmente, o mexicano esperaria estar agora a festejar um pódio, mas ficou arredado disso nas voltas iniciais, com a sua passagem pela gravilha na curva 4, no incindente com Lando Norris.

Mais tarde, dois incidentes com Charles Leclerc levaram o colégio de comissários a decidir penalizá-lo duas vezes com 5 segundos e 4 pontos da sua licença. Perez lamenta os incidentes com Leclerc, mas contraria a tese de Norris, que o primeiro seria incidente de corrida e que penalização do britânico, seria “estúpida”, como avançou após a corrida.

“Com Charles lamento muito, porque não é assim que eu gosto de correr. Não sou esse tipo de piloto que corre dessa forma. Estávamos com ar muito sujo, com pneus muito quentes, travões muito quentes e estávamos apenas a tentar travar o mais tarde possível. Obviamente não vi os incidentes, mas lamento muito se acabei por afetar corrida do Charles, porque é um piloto muito bom mas sempre no limite e eu sou igual.”

Perez falou com Leclerc após a corrida. “Basicamente, disse-lhe o que acho que aconteceu, mas obviamente não é suficiente, não é agradável quando se tem este tipo de problemas.”

Já sobre o incidente com Norris, Perez tem outra abordagem. “Com o Norris foi na primeira volta, ele safou-se, não teve qualquer dano. Mas, obviamente, da próxima vez pode ser muito diferente e é apenas a primeira volta. Senti que estava à frente e ele atirou-me para fora da pista, o que não é justo nas corridas”.