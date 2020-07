GP Áustria F1, Sergio Pérez: “Há muito trabalho a fazer…”

Sergio Pérez levou o monolugar da Racing Point à quinta posição no TL1 e ao terceiro posto no TL2. Apesar disso, o mexicano diz que a equipa não pode ficar muito entusiasmada com o resultado.

Ao motorsport.com, Pérez disse: “Foi um bom dia. Penso que as margens são pequenas, mas a pista também o é. Amanhã será importante e vamos ver onde estamos”.

“Temos de ir passo a passo, mas penso que certamente colmatámos a lacuna para as equipas de topo. Penso que no ano passado começámos com o pé atrás e neste momento estamos prontos para lutar”.

“Penso que é um grande carro, na fábrica a equipa fez um trabalho tremendo. Temos um carro que está a funcionar bem”.

“Portanto, estamos orgulhosos e esperamos um grande resultado este fim de semana, mas ainda há muito trabalho, muitas coisas a melhorar”.