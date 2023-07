GP Áustria F1: Sergio Perez de 15º para 3º: “foi uma boa recuperação…” | AutoSport

Carlos Sainz bem tentou, mas não conseguiu manter o segundo Red Bull, o de Sergio Perez fora do pódio, soçobrando ao carro de Milton Keynes já na fase final da corrida, isto depois de Perez fazer um bom progresso desde o seu pobre 15º lugar na grelha: “estou muito feliz, foi um fim de semana muito difícil para mim, tive uma semana um pouco adoentado e por isso algo fraco, portanto não foi fácil depois de muita febre e poucas horas de bom sono. Foi uma boa recuperação, fantástica estratégia e um grande ritmo” disse Pérez que falou também da sua bela luta com o Ferrari de Carlos Sainz, que valeu ao mexicano um lugar no pódio com a posição conquistada já perto do final da corrida: “foi uma luta muito dura mas muito justa, é sempre um prazer lutar contra os Ferrari, eles são muito fortes, mas foi uma boa recuperação do nosso lado. Agora é manter esta consistência”, disse o mexicano.