GP Áustria F1: Sergio Perez ‘cai’ para 13º após eliminação de voltas da Q2 e Q3 | AutoSport

Sergio Perez (Red Bull) assegurou o quarto lugar da grelha para a qualificação Sprint de mais logo mas vai afinal partir apenas do 13º lugar na grelha, depois de todos os seus tempos de voltas no Q3 terem sido eliminados, devido a uma violação dos limites da pista na Q2.

Recorde-se que Perez conseguiu chegar à Q3 depois da sua última volta na Q2, isto depois do seu tempo inicial ter sido eliminado quando excedeu os limites da pista.

Contudo, mais tarde verificou-se que Pérez parecia ter ultrapassado os limites da pista também nessa última volta, o que resultou numa investigação dos Comissários Desportivos, que o levam agora a cair para 13º. A explicação dos Comissários para o atraso na decisão deveu-se a “muita coisa para fazer ao mesmo tempo”, acrescentando que é uma situação excecional.

Esta penalização permite a George Russell (Mercedes) subir para a segunda fila da grelha, começando em quarto lugar.