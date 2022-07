GP Áustria F1: segundo Toto Wolff, Mattia Binotto ‘preso por ter cão, e não ter…’ | AutoSport

O que a Ferrari fez ontem na corrida Sprint deixou muita gente totalmente pasmada com a ineficácia estratégia demonstrada pela Ferrari. A não ser que os dois pilotos estivessem a incumprir ordens, o que se viu em pista nas primeiras voltas da Sprint mostrou mais uma vez que Mattia Binotto é um chefe de Equipa demasiado ‘soft’, para com as suas decisões ajudar a equipa. Se no caso de Silverstone tem desculpa, porque Charles Leclerc perdeu mas a Ferrari ganhou a corrida, ontem deram um ‘borla’ à Red Bull. E Max Verstappen nem sequer precisa das borlas, pois ele próprio procura sempre os ‘descontos’…

Mas Mattia Binotto tem um ‘aliado’, Toto Wolff, que diz achar “uma boa decisão” deixar a dupla lutar um com o outro, porque senão Mattia Binotto teria recebido “ainda mais merda por ordens da equipa”.

“Se os deixar lutar, todos vão dizer bem que estão a perder terreno face ao seu principal concorrente, se não os deixar lutar, vai receber ainda mais merda por ordens da equipa, “Por isso estás entre a espada e a parede. Eu sei o que teríamos feito… mas não digo”.