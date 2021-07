GP Áustria F1, Sebastian Vettel: “Se eu for penalizado, todos deveriam ser” | AutoSport

Ainda antes de conhecer a decisão dos comissários por ter prejudicado Fernando Alonso na sua volta na Q2, Sebastian Vettel comentou o sucedido aos jornalistas.

O alemão disse que fez tudo o que podia para evitar o incidente, mas que muitos pilotos não cumpriram o que foi acordado no início do fim de semana:

“Entre todos, acordamos ontem que abrandaríamos entre as curvas oito e nove para ganhar espaço em relação ao piloto da frente e não entre as curvas nove e dez. Eu levantei o pé, mas ninguém respeitou a ordem e depois abrandaram entre a nove e a dez onde concordamos que isso não devia acontecer. Se eu for penalizado, todos deveriam ser.”

“Não acho que poderia ter feito nada diferente. Vi os espelhos, mas a curva é cega e vi o Alonso no último momento e desisti da minha volta porque tive uma má saída de curva para tentar sair da frente. Lamento por ele, pois não fez nada de errado, mas também não havia muito mais que eu pudesse fazer.”