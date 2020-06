GP Áustria F1, Sebastian Vettel: “O nível de perfeição será maior no segundo GP”

Sebastian Vettel acredita que as corridas seguidas na Áustria serão decididas com margens pequenas e que a Ferrari terá de afinar a sua estratégia de corrida para se manter competitiva durante as duas corridas.

“Não tenho experiência em voltar à mesma pista apenas uma semana depois, mas já ando nisto há algum tempo. Acho que o nível de perfeição será ainda maior no segundo fim de semana. Penso que haverá uma oportunidade de olhar para a corrida, rever a estratégia e depois temos outra oportunidade em apenas sete dias”.

O tetracampeão do mundo e o seu companheiro de equipa, Charles Leclerc, estiveram num teste em Mugello, em preparação para o início da temporada.