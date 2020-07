GP Áustria F1, Sebastian Vettel: “O carro esteve muito difícil…”

Sebastian Vettel qualificou-se no 11º lugar, tendo terminado o Grande Prémio da Áustria no 10ºlugar, arrecadando um ponto.

No primeiro período de Safety Car, o alemão tentou ultrapassar Carlos Sainz, mas acabou por tocar no McLaren e fazer um pião. No final, mostrou-se frustrado com o SF1000.

“Bem, para ser honesto, estou feliz por ter rodado apenas uma vez. O carro hoje esteve muito difícil. Para te ser honesto, hoje perdi a traseira algumas vezes, por isso sim, como disse, estou feliz por ter acontecido apenas uma vez”.