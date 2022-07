GP Áustria F1: Quem triunfar na Sprint tem fortes hipóteses de repetir vitória no domingo | AutoSport

O formato Sprint regressa neste fim de semana no GP da Áustria e pode ser determinante para o resultado final da corrida de domingo. O primeiro lugar da grelha tem sido determinante nas últimas seis das 8 corridas realizadas no traçado austríaco, propriedade da Red Bull. Quem arrancou da pole position venceu a corrida, com a exceção de Valtteri Bottas em 2018 e Charles Leclerc no ano seguinte. Este ano é a corrida Sprint que determinará a grelha de partida para domingo, colocando ainda mais pressão para os 100km de prova de amanhã.

A Ferrari ainda não venceu na Áustria na era híbrida e tem este ano uma boa hipótese de o fazer. Carlos Sainz chega motivado depois de vencer pela primeira vez na Fórmula 1 e Charles Leclerc deverá “cobrar” à equipa italiana as decisões estratégicas de Silverstone. No entanto, Max Verstappen também quer corrigir o resultado da Grã-Bretanha e regressar às vitórias num traçado em que venceu nas duas corridas anteriores. Não esquecendo Sergio Pérez que tem estado muito forte nesta fase da época e pode tirar o melhor partido do RB18.

A Mercedes também pode estar na contenda pelo pódio, mas os seus responsáveis avisaram que o Red Bull Ring não se adequa tão bem ao W13 como aconteceu em Silverstone, o que pode retirar algum desempenho ao monolugar de Brackley.

Como realçamos anteriormente, as condições meteorológicas podem baralhar as contas, já que se prevê chuva para o fim de semana.