GP Áustria F1, Q2: Lando Norris eliminado | AutoSport

Lando Norris é uma das surpresas na eliminação da Q2, depois de ter tido alguns problemas de travões no MCL36, depois do seu companheiro de equipa já ter sido eliminado na Q1. Acompanhando Norris na eliminação, que terminou mesmo no 15º posto, ficaram Pierre Gasly, Alexander Albon, Valtteri Bottase Yuki Tsunoda.

Os dois Haas voltaram a passar à Q3.

Dos 15 carros a discutirem o acesso à Q3 o primeiro líder da tabela de tempos foi Max Verstappen, batido pouco depois por Lewis Hamilton. Os dois pilotos da Mercedes ocupavam após a primeira tentativa de volta rápida o primeiro e o terceiro lugar.

Lando Norris teve dificuldades para estabelecer uma volta rápida, com problemas nos travões. Primeiro perdeu a trajetória na curva 4, abortando a volta e na segunda tentativa, saiu em frente na curva 1. Uma má sexta-feira para a McLaren até aquele momento, depois de ter tido problemas em ambos os carros no treino livre, incluindo o abandono de Norris, e após a eliminação de Daniel Ricciardo na Q1.

Quem ocupava as posições de eliminação com 5 minutos para o final da Q2 era Sergio Pérez, com o tempo apagado por exceder os limites de pista, Alexander Albon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e Lando Norris.

Enquanto estes pilotos tentavam sair das posições do fundo da tabela de tempos, Charles Leclerc passou para a liderança da tabela de tempos, com 1:05.287s.

Sergio Pérez conseguiu subir para sexto e sair das posições de eliminação, enquanto Norris e os dois pilotos da AlphaTauri não conseguiram melhorar os seus tempos e ficaram de fora da discussão da pole position.

Passaram para a Q3 Leclerc, Verstappen, Hamilton, Sainz, Russell, Pérez, Magnussen, Ocon, Alonso e Schumacher.