GP Áustria F1, Q1: Daniel Ricciardo e os dois Aston Martin eliminados | AutoSport

Daniel Ricciardo terminou a Q1 no 16º lugar da tabela de tempos e não passou à segunda fase de qualificação do GP da Áustria, assim como Lance Stroll, Zhou Guanyu, Nicholas Latifi e Sebastian Vettel. Os dois Aston Martin ficam novamente de fora da Q2, depois das voltas mais rápidas de ambos os pilotos serem apagadas por excederem os limites de pista.

A primeira fase de qualificação para o GP da Áustria foi realizado em piso seco, com 37ºC de temperatura de pista.

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda foram os primeiros pilotos a registar tempos, assim como Lando Norris, que teve pouco tempo em pista durante o treino livre e ter trocado de unidade motriz.

Depois dos dois Ferrari terem terminado as suas primeiras tentativas, Charles Leclerc passou a liderar a tabela de tempos, com 1:06.762s, enquanto o tempo de Carlos Sainz foi eliminado por exceder os limites de pista na curva 10. Enquanto isso, Max Verstappen estava ainda na box por esta altura.

Fernando Alonso voltou a intrometer-se na liderança da tabela de tempos, numa fase em que os tempos iam melhorando, sendo depois ultrapassado por Kevin Magnussen e Mick Schumacher. No entanto, foi Leclerc quem voltou para o topo da tabela de tempos, com Carlos Sainz no segundo posto.

Os dois Red Bull estabeleceram os seus tempos, com Sergio Pérez a passar a liderar a tabela de tempos, enquanto Max Verstappen também viu o seu tempo apagado por exceder os limites de pista. A seguir a Pérez estava Fernando Alonso e Charles Leclerc.

Com pouco mais de 7 minutos para o final da sessão, Lewis Hamilton passou a liderar a tabela de tempos com 1:06.079s, mas com cinco minutos para o final, Verstappen conseguiu melhorar o tempo do piloto britânico. Os dois Ferrari regressaram à pista com pneus macios novos e passaram para a frente de Verstappen, com vantagem para Leclerc.

Com menos de 3 minutos para o final da Q1 e no fundo da tabela de tempos estavam Zhou Guanyu, Sebastian Vettel, Nicholas Latifi, Lance Stroll e Alexander Albon, este último também viu o seu melhor tempo apagado por exceder os limites de pista.