GP Áustria F1: Porquê este Grande Prémio pode ser bem diferente… | AutoSport

Há um conjunto de variáveis que significam que o Grande Prémio da Áustria pode ser bem diferente da passada semana e nada tem a ver com o facto da Mercedes ter colocado dois carros na frente do segundo treino livre.

Os compostos dos pneus são um pouco mais macios este fim-de-semana, pois a Pirelli levou o C5 – o mais macio da gama – pela primeira vez este ano.

As equipas de topo fizeram questão de evitar utilizar o macio (C4) no fim-de-semana passado – que será o composto do meio para este fim-de-semana – porque na passada semana sentiram que não podiam fazer uma estratégia de paragem única.

No entanto, no GP da Áustria serão forçados a utilizar o C4, o que pode significar a necessidade de uma estratégia de duas paragens nas boxes.

O tempo permanece incerto, a chuva apareceu no final do TL2, com as condições atualmente significativamente mais frescas, e embora se espere que aqueçam ligeiramente, as temperaturas previstas continuam a ser 10ºC mais baixas do que no fim-de-semana passado.

Com os pneus definidos a serem um pouco mais macios do que no fim-de-semana, que influência isso pode ter?

A Estíria tem um clima imprevisível, e não seria necessária uma grande mudança para trazer um forte aguaceiro, como já sucedeu neste último treino. É esta incerteza que faz com que

Ninguém nada como assumido à partida.

Todos terão aprendido muitas lições no fim-de-semana passado na Áustria, o que significa que todas as equipas devem estar mais ‘afinadas’ e eficientes. Com pneus mais macios, condições mais frias, tudo pode ser bem diferente.