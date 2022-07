GP Áustria F1: Pilotos frustrados com penalizações pedem discussão sobre limites de pista | AutoSport

Durante a corrida do GP da Áustria o colégio de comissários penalizou com 5 segundos quatro pilotos por excederem os limites de pista. Foram eles Sebastian Vettel, Lando Norris, Pierre Gasly e Zhou Guanyu. Os excessos dos pilotos acontecem muito no traçado austríaco, principalmente nas curvas 9 e 10, mas a “vigilância” constante e aplicação de penalizações levou alguns pilotos a expressarem a sua frustração e inclusivamente, a pedirem para se discutir este tema antes da próxima corrida no circuito de Paul Ricard, um local onde esta situação pode repetir-se.

“O debate sobre os limites da pista este fim de semana foi uma anedota”, afirmou Max Verstappen, citado pelo Motorsport.com. “Não só na F1, mas também na F2 e F3. É fácil de dizer de fora, ‘sim, mas basta ficar dentro das linhas brancas’. Parece muito fácil, mas não é, porque a esta velocidade a fazer uma curva, e algumas delas são ‘cegas’, há um pouco mais de subviragem, os pneus desgastam-se, e é fácil ultrapassar a linha branca”.

Lando Norris disse perceber a aplicação de penalizações ou a chamada de atenção aos pilotos nas curvas 9 e 10, mas não entendeu porque foi penalizado por exceder os limites de pista na curva 1, porque segundo o piloto “já fui suficientemente castigado, porque perdi um segundo. Algumas das vezes é um pouco estúpido. É a vida e é o mesmo para todos, e nós queremos coerência”. Norris salientou ainda que os pilotos querem “que sejam rigorosos desde o ano passado, e queremos que aconteça sempre o mesmo”. O britânico admitiu ainda que o Red Bull Ring “é uma pista difícil de avaliar os limites”.

Já Mick Schumacher pede que este tema seja “discutido para ver se podemos melhorar para o próximo evento, porque penso que em Paul Ricard especialmente, será uma grande preocupação”.