GP Áustria F1: Pierre Gasly tinha ritmo para mais | AutoSport

Pode ter passado quase em claro ou pelo menos, não ter dado muitas nas vistas, mas Pierre Gasly teve uma bela prestação na corrida do GP da Áustria, pecando apenas na escolha dos pneus para começar a corrida. Os pneus macios não lhe deram a vantagem competitiva que esperaria. Terminou em 9º na corrida no Red Bull Ring.

Fazendo as contas e analisando alguns dados disponíveis, em termos de ritmo de corrida, Gasly foi o terceiro piloto com melhor andamento, apenas suplantado por Max Verstappen e Lando Norris. O ritmo demonstrado pelo francês da Alpha Tauri, depois de trocar de pneus, daria pelo menos para pelo menos o 5º posto. O facto de ter parado duas vezes – quando todos os pilotos à sua frente, exceptuando Verstappen, pararam apenas uma vez – não o permitiu terminar mais à frente. Repetimos, a escolha dos macios para iniciar a corrida foi má jogada da equipa (sendo mais fácil agora afirmarmos isso).

O piloto explicou essas mesmas dificuldades sentidas no início da corrida, afirmando que foram bons pontos para a equipa, na luta pelo meio do pelotão.

“Penso que hoje [domingo] foi mais difícil do que imaginávamos, mas o que é bom é que estamos constantemente a marcar pontos. Pensámos que iríamos beneficiar mais com a estratégia de duas paragens, mas lutamos mais do que o esperado com os macios no início da corrida. No entanto, há alguns aspectos positivos a retirar e continuamos a mostrar um ritmo forte em pista. Continuamos a lutar no topo do meio do pelotão, mas é decepcionante não estarmos a terminar mais acima na classificação. Vamos rever todos os dados esta noite e depois aguardar ansiosamente Silverstone, que é uma pista que eu adoro”.