GP Áustria F1: Pierre Gasly feliz com o 6º lugar da grelha | AutoSport

Os dois pilotos da Alpha Tauri deram um passo grande ontem em direção a um bom resultado para a equipa no GP da Áustria. Yuki Tsunoda foi sétimo e Pierre Gasly sexto, embora com algumas questões com o carro que o francês não sabe ainda explicar.

“Devo dizer que estou feliz por ser o sexto. Qualificamo-nos mesmo atrás dos Mercedes. Penso que foi um trabalho muito forte, especialmente depois do treino, não me senti tão confortável este fim de semana, por alguma razão, no carro. Havia um par de coisas estranhas que vimos nos dados e entrando na qualificação tínhamos um pouco mais de desconhecimento do que o habitual – é por isso que estou realmente satisfeito. Mais em termos de equilíbrio, há muitas diferenças que não estavam realmente correlacionadas com a configuração que tínhamos. Portanto, não temos realmente as respostas. E é por isso que, entrando em qualificação infelizmente, não tivemos tempo para as compreender.”