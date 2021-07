GP Áustria F1: oito fizeram igual, sete melhoraram e cinco pioraram… | AutoSport

Como curiosidade, oito dos 20 pilotos fizeram esta semana exatamente a mesma posição na grelha da semana passada, entre eles o autor da pole, Max Verstappen. Sete melhoraram, cinco pioraram.

O piloto que perdeu mais posições foi Fernando Alonso, mais uma que o seu compatriota Carlos Sainz, que perdeu cinco. Mau dia para Espanha.

Quem ganhou mais posições foi Sebastian Vettel, resta saber em que posição vai largar se for penalizado.

Na McLaren, grande diferença entre Lando Norris (2º) e Daniel Riccardo (13º) com a curiosidade do australiano ter feito a mesma posição da passada semana.

Max Verstappen melhorou a sua volta em 0.121s. Veja a tabela comparativa da qualificação do GP da Estíria com este da Áustria.