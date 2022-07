GP Áustria F1. O regresso da (qualificação) Sprint | AutoSport

Para já hoje ainda temos a qualificação que vai ordenar a grelha para a… (qualificação) Sprint. Este fim de semana não há qualquer monotonia no que diz respeito ao formato de fim-de-semana de corrida, pois vem aí novo Sprint na Áustria.

Para quem precisa de uma recapitulação: sexta-feira teve apenas uma hora de treino livre antes das equipas se dirigirem diretamente para uma sessão de qualificação ‘normal’, mas realizada na sexta-feira. A ordem dessa sessão vai definir a grelha para o Sprint de sábado, uma corrida mais curta que oferece pontos até ao oitavo lugar.

Para além de pontos, a ordem de chegada do Sprint também definirá a grelha para o Grande Prémio no domingo, o que significa que os pilotos terão a oportunidade de recuperar terreno se a sua sexta-feira não correr como planeado. Mas há também o risco de uma boa posição de partida no sábado não se traduzir numa posição semelhante no domingo, se o Sprint não seguir o seu caminho.

Este é o segundo dos três eventos de Sprint desta época (o primeiro teve lugar em Imola) e dá aos pilotos a oportunidade de marcar mais pontos do que um fim-de-semana normal – até um máximo de 34 -, além de dar aos adeptos ação competitiva desde o primeiro dia de corrida.