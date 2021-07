GP Áustria F1: O que mudou foi a Mercedes, Red Bull continua bem | AutoSport

Apesar da Mercedes ter melhorado de uma semana para a outra, a Red Bull continua ‘lá em cima’. Apesar dos números mostrarem que este fim de semana as coisas podem estar mais equilibradas, Lewis Hamilton considera que os seus rivais têm “algo extra no saco”. “Eles têm quase basicamente o modo de qualificação que costumávamos ter e eu disse aos nossos rapazes, não percebo de onde é que eles vêm, mas é impressionante e temos de trabalhar arduamente para tentar igualá-los”, disse.

Max Verstappen, como habitual, prefere ‘falar’ em pista: “A [Mercedes] parece bastante rápido naquele composto macio. Do nosso lado, não foi perfeito, mas mesmo assim, senti-me bem no carro, tudo me pareceu bastante bem.

Não temos quaisquer problemas, apenas precisamos de ter a certeza de que temos um pouco mais de ritmo nos pneus mais macios, porque penso que no médio, estamos bem, e também nos stints longos. No final das contas, isso é o mais importante”, disse.