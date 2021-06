GP Áustria F1: Novo treino para Roy Nissany ao volante do Williams | AutoSport

Roy Nissany continua a progredir na sua experiência na F1. No primeiro treino livre do GP da Áustria, o franco-israelita vai estar ao volante do carro de George Russell, naquela que será a sua terceira hora em 2021 de treino.

Depois de uma boa sessão no GP de França, Nissany diz estar expectante pelo treino de sexta-feira: “Mal posso esperar por voltar ao carro para a primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Áustria. É ótimo estar de volta ao FW43B tão cedo e com a sensação ainda fresca depois do TL1 em França, por isso penso que será uma hora muito útil”.

Nissany é piloto de testes da Williams, ao mesmo tempo em que compete na Fórmula 2. O piloto está a completar a sua terceira temporada na FIA F2 e este ano já subiu ao pódio no Mónaco, terminando em terceiro na primeira corrida.