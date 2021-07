GP Áustria F1: Montoya crítico das penalizações a Norris e Perez | AutoSport

Juan-Pablo Montoya, antigo piloto da McLaren e Williams na F1, foi bastante duro nas críticas às penalizações sofridas por Lando Norris e Sergio Perez durante o último GP da Áustria. O colombiano apelidou de “loucura” a decisão do colégio de comissários. É mais uma voz contra essas decisões.

“O que aconteceu na corrida, na minha opinião… Porque é que é uma penalização, porque há gravilha? Se há uma escapatória, não sofre penalização? Se alguém atirar alguém por cima de uma banana e fora da pista, porque é que não há penalização e porque é que na curva 4 há uma penalização? Porque foi na gravilha? Alguém que esteja lado a lado e o atire para fora da pista deve receber uma penalização? Não sei. Acho que é uma loucura. Na minha opinião, se eu fosse a pessoa a decidir, diria que se estivesse do lado de fora, não teria nada que estar do lado de fora, e isso foi-lhe ensinado desde os tempos do karting. A menos que mudem a mentalidade sobre o karting e as fórmulas de iniciação, a forma como fazem as coisas, é muito difícil. Todos estes miúdos cresceram [sendo-lhes dito] que se alguém tentar passar pelo exterior, tens que atirá-los da maldita pista de corrida! E tem de ser! Então, o que esperas? Porque é que ficas zangado se vais pelo lado de fora? O melhor exemplo é o Sergio. Sergio foi atirado para a relva [na gravilha] porque estava por fora, e depois as coisas inverteram-se, e ele era o tipo por dentro, e atirou o tipo para fora da pista”.

O antigo piloto continuou a expor o seu ponto de vista, em declarações à Motorsport TV.

“Penso que o mais difícil é que ou os pilotos têm controlo e vão e deixam-nos correr, ou os comissários vão, oh não, é preciso partilhar o espaço em pista. Se é preciso partilhar o espaço, então é preciso definir, ‘OK, metade do carro está lá, por isso está lado a lado’, quando é que preciso dar espaço? Torna-se numa decisão e quando é preciso decidir, é quando todos ficam realmente, realmente descontentes, porque [dirão] ‘oh, eu pensava que estava lá’, e alguém vai dizer, ‘não, tu não estavas suficientemente longe, estavas a perder terreno”.