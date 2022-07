GP Áustria F1, Mick Schumacher: “Tivemos um bom andamento durante todo o fim de semana” | AutoSport

Foi considerado o piloto do dia e pode ter-se vingado na corrida da decisão da equipa na Sprint. Mick Schumacher terminou novamente nos pontos e apenas em duas rondas do calendário soma já 12 pontos.

Para o piloto alemão da Haas, a chave do bom resultado no Red Bull Ring foi manter os pneus em boas condições para conseguir aproveitar o andamento do VF-22 durante a corrida. “Foi uma boa corrida. Percebemos cedo que não podíamos parar só uma vez e alteramos corretamente a estratégia para duas paragens. Conseguimos com o “ar limpo” manter os pneus em condições e o nosso ritmo e fomos muito fortes”, afirmou Schumacher à SportTV, acrescentando que: “Tivemos um bom andamento durante todo o fim de semana e foi bom conseguir colocar isso em pista, terminar em sexto e somar bons pontos”.