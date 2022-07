GP Áustria F1: Mick Schumacher descontente com a equipa | AutoSport

Mick Schumacher ofereceu-nos alguns dos melhores momentos da corrida Sprint de hoje, defendendo-se várias voltas dos ataques de Lewis Hamilton, mas não estava nada satisfeito no final da corrida. O alemão não escondeu o seu desagrado pela equipa não ter permitido a troca com Kevin Magnussen.

Nas entrevistas no final da prova, Schumacher estava claramente irritado, referindo que a luta com Lewis Hamilton foi animada, mas que não entende porque a equipa não trocou a ordem dos pilotos em pista, uma vez que sentiu que era claramente mais rápido que Magnussen.

“É algo que tem de ser discutido. A luta com Hamilton foi divertida, mas nunca deveria ter acontecido. Estava bem mais rápido e acho que a equipa deveria ter trocado a posição com o Kevin. Foi algo falado no rádio.”