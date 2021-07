GP Áustria F1: Michael Masi explicou penalizações de Norris e Perez | AutoSport

A corrida do GP da Áustria pode ter sido no mesmo traçado que a corrida da semana passada, mas esta teve mais “ingredientes”. As penalizações durante e depois da corrida deram azo a imensas piadas e “memes” nas redes sociais. De todas, as penalizações de Lando Norrris e Sergio Perez, foram as que mais chamaram à atenção, porque leventaram mais dúvidas aos adeptos, aos pilotos e às equipas.

Michael Masi, diretor de prova da FIA na F1, embora não tenha como função tomar decisões sobre penalizações, elucidou um pouco porque Norris e Perez foram sancionados.

“Os comissários viram os 3 incidentes. No primeiro caso, no do Sergio com o Lando, ele estava totalmente ao lado do Lando e, portanto, há o ónus de deixar a largura de um carro no limite da pista. O mesmo no caso do ‘Checo’ e do Charles na saída da curva 4, e depois ‘Checo’ e Charles novamente, na saída da curva 6. A visão, e obviamente eu não me sento na sala dos comissários para deliberar, mas a sua visão foi,que nas três circunstâncias, o espaço da largura de um carro deveria ter sido deixado, porque os dois carros estavam um ao lado do outro”, deixou claro o diretor de prova.

Masi esclareceu que decisões anteriores noutras corridas, não podem servir de base a comparação com estas penalizações: “Penso que na primeira curva, na volta 1, e é preciso lembrar isto também da perspectiva de uma equipa, que todos os incidentes na volta 1 são tratados de uma forma mais indulgente e isso tem sido o caso desde há vários anos. É obviamente muito difícil tentar comparar, eu sei que todos gostam de agrupar tudo, mas é muito difícil comparar duas curvas completamente diferentes”.